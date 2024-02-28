Агент Радукану: жёстко критиковать Эмму неправильно. Людям не стоит быть такими злыми

Макс Айзенбад, агент чемпионки US Open – 2021 британской теннисистки Эммы Радукану, высказался о критике в адрес спортсменки.

«Эмма выиграла US Open, поехала на следующий турнир и при этом даже не знала, где находится комната отдыха для игроков, где находятся тренировочные корты. Она была растеряна. Жёстко критиковать её, как и любых других игроков, неправильно. Думаю, людям не стоит быть такими злыми.

Как агент я не согласен с изменениями в её тренерском штабе, но, похоже, для Эммы это работает. Я могу ей что-то рекомендовать, но она сама принимает решения. Она поступает так, как комфортно ей, и я должен это уважать. Может быть, ситуация изменится, а может быть, и нет. Но Эмма очень трудолюбивая. И теннис — это её приоритет. Люди акцентируют внимание на том, что она занимается другими делами. Но я как человек, который видит её работу, верю, что она выиграет больше турниров «Большого шлема», — сказал Айзенбад в подкасте Served With Andy Roddick.