Андрей Чесноков рассказал, как в 80-е годы был завербован КГБ

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков рассказал, как во время спортивной карьеры был завербован КГБ. Чесноков сообщил, что представитель органов просил его докладывать о неправомерных действиях коллег-спортсменов за границей, однако он ничего не рассказывал.

«Это было в 80‑е годы. Ко мне подошёл незнакомый человек и назначил встречу в гостинице «Метрополь» рядом с Красной площадью. Возможно, он был из КГБ, а может, и из других органов. В номере отеля он сказал, что теперь я должен докладывать, чем занимаются мои коллеги‑теннисисты во время поездок за границу: если кто‑то что‑то продаёт или покупает. Я согласился, потому что в обратном случае вообще не смог бы выехать за границу. Но я понимал, что не буду доносить на своих товарищей. Я должен был после каждой поездки звонить и рассказывать про каждого человека, но ни разу этого не сделал. Так это и затормозилось», — приводит слова Чеснокова «Матч ТВ».

Напомним, Чесноков завершил профессиональную карьеру в 2000 году. Лучшей позицией российского спортсмена в мировом рейтинге в одиночном разряде была девятая строчка. На счету Чеснокова семь выигранных турниров ATP. В 1995 году Чесноков стал вторым на Кубке Дэвиса в составе сборной России.