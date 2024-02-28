Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, где может сыграть с Хачановым

В матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) 23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в пользу казахстанского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Бублик в этой встрече 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Грикспора семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде соревнований в Дубае Бублик сыграет с победителем противостояния Иржи Легечка (Чехия) — Карен Хачанов (Россия). Турнир завершится 2 марта.