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Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, где может сыграть с Хачановым

Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, где может сыграть с Хачановым
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В матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) 23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в пользу казахстанского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Бублик в этой встрече 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Грикспора семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Дубай (м). 2-й круг
28 февраля 2024, среда. 13:10 МСК
Александр Бублик
23
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		7 7
6 8 		6 2
         
Таллон Грикспор
28
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

В следующем раунде соревнований в Дубае Бублик сыграет с победителем противостояния Иржи Легечка (Чехия) — Карен Хачанов (Россия). Турнир завершится 2 марта.

Расписание турнира ATP-500 в Дубае
Турнирная сетка соревнований
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