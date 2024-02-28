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Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Дубае

Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Дубае
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Сегодня, 28 февраля, состоится матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Италии Лоренцо Сонего (48-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Дубае.

Дубай (м). 2-й круг
28 февраля 2024, среда. 18:05 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Сонего
48
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

По личным встречам со счётом 2-0 ведёт Медведев. Обе победы россиянин одержал в прошлом году. На турнире в Аделаиде Сонего снялся, уступая со счётом 6:7 (6), 1:2. Второй матч был на грунте «Мастерса» в Монте-Карло и завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Даниила.

В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Якуб Меншик (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

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