Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Дубае

Сегодня, 28 февраля, состоится матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Италии Лоренцо Сонего (48-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Дубае.

По личным встречам со счётом 2-0 ведёт Медведев. Обе победы россиянин одержал в прошлом году. На турнире в Аделаиде Сонего снялся, уступая со счётом 6:7 (6), 1:2. Второй матч был на грунте «Мастерса» в Монте-Карло и завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Даниила.

В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Якуб Меншик (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).