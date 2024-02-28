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Видеообзор волевой победы Даниила Медведева над Лоренцо Сонего на турнире в Дубае

Видеообзор волевой победы Даниила Медведева над Лоренцо Сонего на турнире в Дубае
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), действующим обладателем титула которого является. В матче второго круга Медведев (1) со счётом 3:6, 6:3, 6:3 обыграл 48-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 1 минуту.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данной встречи.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

За выход в полуфинал турнира в Дубае Медведев сразится с 24-й ракеткой мира Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 8).

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $ 2 941 785. Соревнования продлятся до 2 марта.

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