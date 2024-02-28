Медведев добился камбэка в Дубае. Даниил психовал, но дожал итальянца

Россиянин оправился от сложной стартовой партии, и теперь он — в четвертьфинале турнира в ОАЭ!

На турнире серии ATP-500 в Дубае прошли матчи второго круга с участием российских теннисистов. В среду, 28 февраля, после Андрея Рублёва и Карена Хачанова на корт вышел Даниил Медведев (третья ракетка мира). Он за выход в четвертьфинал поборолся с итальянцем Лоренцо Сонего (48).

Невероятно активно Сонего начал эту встречу: под ноль забрал два своих гейма, сделал ранний брейк на подаче Медведева и повёл 3:0. Даниил же действовал медленнее своего соперника и первое время смотрел с недоумением в сторону своего бокса, где сегодня сидели тренеры, супруга Дарья и новый член команды Жиль Симон.

Сложно было Медведеву перехватить у соперника инициативу, поэтому он сел в надёжную оборону и вынуждал Сонего ошибиться. Такая тактика уже в пятом гейме позволила россиянину сделать обратный брейк. Только вот в следующем же гейме итальянец повторно брейканул и повёл 4:2, а Даниил снова растерянно стал общаться со своим боксом.

Не удалось Медведеву совершить камбэк в этой партии, хоть на своей не самой стабильной подаче при счёте 2:5 он и отыграл шесть сетболов соперника. В следующем гейме Лоренцо сперва немного подсел, а Даниил смог заработать четыре брейк-пойнта, но ни один из них не реализовал. Россиянин ругался, нервничал, активно контактировал с командой, разводил руками, но упустил первую партию. Итальянец с девятой попытки завершил стартовый сет – 6:3.

Даниил Медведев Фото: AP/TASS

Вторая партия началась более размеренно по сравнению с первой. Каждый брал свою подачу, но Сонего при этом стал чаще обороняться, а Медведев никак не мог нащупать свою стабильную успешную игру. Первым серьёзно наошибался в этой партии итальянец, что помогло Даниилу в очень подходящий момент сделать брейк и повести – 5:3. Всё желанное удалось россиянину, он на своей подаче завершил этот сет со счётом 6:3. Всё интересное оставалось за решающей партией.

Статистика при этом говорила не в пользу Медведева: эйсов у него за минувшие два сета не было, а двойных ошибок – сразу три. У Сонего же показатели подач навылет/двойных к третьей партии выглядели значительно лучше – 5/0.

Довольно тягучей оказалась игра в третьем сете. Оба теннисиста точечно ошибались, при этом забирали свои подачи, но ни один из них не «включал» агрессивный режим и преимущество в свои руки не перехватывал. Только в пятом гейме Медведев подобрался к брейк-пойнтам, воспользовался ими и повёл – 3:2. Сонего продолжал держать мяч и по возможности атаковать, но в решающих розыгрышах надёжнее играл россиянин.

Набегался итальянец к концу третьей партии и противостоять россиянину больше не мог. Медведев красиво на подаче соперника завершил партию – 6:3. Даниилу для победы понадобилось ровно два часа.

Для Сонего и Медведева эта встреча была третьей. В прошлых матчах, которые прошли в 2023 году, победу в двух сетах одержал россиянин.

На прошлогоднем турнире в Дубае Сонего добрался до четвертьфинала, где проиграл Александру Звереву (5:7, 4:6). Медведев в том сезоне стал чемпионом соревнований в ОАЭ. По ходу того турнира Даниил переиграл Маттео Арнальди, Александра Бублика, Борну Чорича, Новака Джоковича и в финале – Андрея Рублёва. На этой неделе россиянину предстоит защитить 500 очков и трофей на кортах в Дубае.

За выход в полуфинал турнира в ОАЭ Медведев сыграет с победителем встречи Якуб Меншик/Алехандро Давидович-Фокина. Четвертьфинальные матчи в Дубае пройдут в четверг, 29 февраля.