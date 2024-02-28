Циципас — о пожертвовании $ 1 тыс. за каждый эйс в Акапулько: просто хочется помочь людям

12-я ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об идее проведения благотворительной акции на турнире категории АТР-500 в Акапулько (Мексика). Ранее грек пообещал жертвовать $ 1 тыс. за каждый свой эйс на турнире. Таким образом, он поможет с восстановлением мексиканскому городу Акапулько после урагана Отис, который разрушил инфраструктуру района.

«В такое нелёгкое время мне хочется быть полезным и помочь людям. Так что это решение далось мне довольно просто. Я очень хотел, чтобы Акапулько получил поддержку. По пути из аэропорта я увидел огромную очередь людей, которые ждали еду. Это меня очень тронуло.

И я рад, что за счёт своей игры могу принести радость и подарить надежду людям, которые переживают непростой период», — приводит слова Циципаса Tennis TV.

Напомним, в первом матче на турнире Циципас со счётом 6:3, 6:4 переиграл россиянина Романа Сафиуллина, выполнив пять эйсов.