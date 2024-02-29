Александр Бублик прошёл в полуфинал турнира в Дубае на отказе Иржи Легечки
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23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал полуфиналистом хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Спортсмен из Казахстана пробился в следующую стадию на отказе соперника по четвертьфиналу чешского теннисиста Иржи Легечки (36-й в рейтинге ATP) во втором сете при счёте 6:4, 4:1 в пользу Бублика.
Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 13:10 МСК
23
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
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|4
|
|1
36
Иржи Легечка
И. Легечка
Напомним, во втором круге турнира в Дубае Иржи Легечка обыграл 15-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова, а Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-я ракетка мира).
В полуфинале соревнований в Дубае Бублик сыграет с победителем противостояния Себастьян Корда (США) — Андрей Рублёв (Россия). Турнир в ОАЭ завершится 2 марта.
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