Медведев — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Дубае

Сегодня, 29 февраля, состоится матч 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (24-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина в четвертьфинале турнира в Дубае.

По личным встречам со счётом 3-0 ведёт Медведев. В 2021 году россиянин обыграл испанца на грунте «Мастерса» в Мадриде, а в прошлом году победил сначала в Роттердаме, а затем в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Хуберт Хуркач (Польша) — Уго Умбер (Франция).