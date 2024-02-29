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Медведев — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Дубае

Медведев — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Дубае
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Сегодня, 29 февраля, состоится матч 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (24-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина в четвертьфинале турнира в Дубае.

Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 18:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Давидович-Фокина
24
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

По личным встречам со счётом 3-0 ведёт Медведев. В 2021 году россиянин обыграл испанца на грунте «Мастерса» в Мадриде, а в прошлом году победил сначала в Роттердаме, а затем в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Хуберт Хуркач (Польша) — Уго Умбер (Франция).

Расписание турнира ATP-500 в Дубае
Турнирная сетка соревнований
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