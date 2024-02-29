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Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина: россиянин уверенно выиграл 1-й сет в Дубае

Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина: россиянин уверенно выиграл 1-й сет в Дубае
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Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За выход в полуфинал соревнований Медведев (1) борется с 24-й ракеткой мира, представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (8).

Даниил выиграл стартовый сет со счётом 6:2, партия продлилась 37 минут, в её рамках россиянину удалось реализовать 2 брейк-пойнта из двух заработанных.

Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 18:15 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
2 		0
         
Алехандро Давидович-Фокина
24
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

По личным встречам с испанцем Медведев ведёт со счётом 3-0. В 2021 году он выиграл у Алехандро на грунте «Мастерса» в Мадриде, а в прошлом году победил сначала в Роттердаме, а затем в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:3, 7:5).

Медведев — действующий чемпион турнира в Дубае. В этом году призовой фонд соревнований составил $ 2 941 785.

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