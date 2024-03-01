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Анна Блинкова одержала победу над Ястремской и вышла в 1/4 финала турнира в Сан-Диего

Анна Блинкова одержала победу над Ястремской и вышла в 1/4 финала турнира в Сан-Диего
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Сегодня, 29 февраля, состоялся матч второго круга турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). На корте встретились российская теннисистка, 51-я ракетка мира Анна Блинкова и 33-я ракетка мира, пятый номер посева турнира Даяна Ястремская. Победу в двух сетах подряд одержала российская теннисистка 7:6 (8:6), 6:2.

Сан-Диего (ж). 2-й круг
29 февраля 2024, четверг. 22:40 МСК
Анна Блинкова
51
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		2
         
Даяна Ястремская
33
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Матч продолжался 1 час 27 минут. Блинкова не смогла выполнить ни одного эйса и допустила пять двойных ошибок, но сумела реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Ястремская реализовала на один меньше.

Отметим, что ранее теннисистки не встречались на корте в качестве соперниц. Теперь Блинкова встретится с первым номером посева турнира Джессикой Пегулой из США. Матч пройдёт 1 марта в 21:00 мск.

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