Анна Блинкова одержала победу над Ястремской и вышла в 1/4 финала турнира в Сан-Диего

Сегодня, 29 февраля, состоялся матч второго круга турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). На корте встретились российская теннисистка, 51-я ракетка мира Анна Блинкова и 33-я ракетка мира, пятый номер посева турнира Даяна Ястремская. Победу в двух сетах подряд одержала российская теннисистка 7:6 (8:6), 6:2.

Матч продолжался 1 час 27 минут. Блинкова не смогла выполнить ни одного эйса и допустила пять двойных ошибок, но сумела реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Ястремская реализовала на один меньше.

Отметим, что ранее теннисистки не встречались на корте в качестве соперниц. Теперь Блинкова встретится с первым номером посева турнира Джессикой Пегулой из США. Матч пройдёт 1 марта в 21:00 мск.