Рублёв — Бублик: казахстанец перевёл полуфинал турнира в Дубае в третий сет

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, не смог выиграть второй сет матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Спортсмен позволил сопернику, 23-й ракетке мира из Казахстана Александру Бублику, сравнять счёт по партиями и перевести игру в третий, решающий сет. Текущий счёт — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7).

Вскоре стартует третья партия матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Александра Бублика за выход в финал турнира в Дубае.

Напомним, Андрей Рублёв становился чемпионом соревнований в Дубае в 2022 году, а в прошлом сезоне спортсмен доходил до финала, где проиграл другому россиянину, Даниилу Медведеву. Отметим, что Медведев также продолжает борьбу на текущем турнире и проведёт свой матч полуфинала позже сегодня, 1 марта.