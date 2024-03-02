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Анна Блинкова вылетела с турнира в Сан-Диего, проиграв Джессике Пегуле

Анна Блинкова вылетела с турнира в Сан-Диего, проиграв Джессике Пегуле
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51-я ракетка мира Анна Блинкова вылетела с теннисного турнира WTA-500 в Сан-Диего (США).

Сан-Диего (ж). 1/4 финала
02 марта 2024, суббота. 04:40 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
1 		6 2
         
Анна Блинкова
51
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

В четвертьфинале россиянка со счётом 1:6, 6:2, 2:6 проиграла пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле. Встреча теннисисток длилась 1 час 33 минуты. На счету Блинковой один эйс, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из восьми. Пегула отметилась двумя эйсами и двумя двойными ошибками, а также семью реализованными брейк-пойнтами из десяти.

В полуфинале Пегула сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) – Марта Костюк (Украина).

Турнир WTA-500 в Сан-Диего проходит с 26 февраля по 3 марта, а призовой фонт соревнований составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

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