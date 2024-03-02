Анна Блинкова вылетела с турнира в Сан-Диего, проиграв Джессике Пегуле
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51-я ракетка мира Анна Блинкова вылетела с теннисного турнира WTA-500 в Сан-Диего (США).
Сан-Диего (ж). 1/4 финала
02 марта 2024, суббота. 04:40 МСК
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|2
51
Анна Блинкова
А. Блинкова
В четвертьфинале россиянка со счётом 1:6, 6:2, 2:6 проиграла пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле. Встреча теннисисток длилась 1 час 33 минуты. На счету Блинковой один эйс, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из восьми. Пегула отметилась двумя эйсами и двумя двойными ошибками, а также семью реализованными брейк-пойнтами из десяти.
В полуфинале Пегула сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) – Марта Костюк (Украина).
Турнир WTA-500 в Сан-Диего проходит с 26 февраля по 3 марта, а призовой фонт соревнований составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
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