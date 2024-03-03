Мать Руне показала ужасающие угрозы в адрес сына после его поражения от Рууда

Анеке Руне, мама седьмой ракетки мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне, опубликовала в социальных сетях скриншот ужасающего письма с угрозами, которое получила от неизвестного после поражения сына в полуфинальном раунде турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).

Напомним, в полуфинале Руне (2) со счётом 6:3, 3:6, 4:6 уступил 11-й ракетке мира норвежцу Касперу Рууду. Примечательно, что в третьей партии Хольгер вёл со счётом 4:2 (40:15).

«Поздравления для Руне. Ты ###### ##### сын. Я жду тебя. Я поймаю тебя и вставлю нож в шею, а потом отрежу твою тупую голову. Это будет во всех новостях. Чёрт, это станет уроком на будущее. Я приду за тобой. Ты умрёшь от тупого ножа», — говорится в письме.

«Если кто-то знает этого идиота, то скажите ему, что угрозы расправы незаконны», — прокомментировала содержание письма Анеке, раскрыв в публичное поле почту отправителя.