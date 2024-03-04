Чемпионская гонка ATP: дисквалифицированный с турнира в Дубае Рублёв остался на 5-м месте

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои позиции в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов. Они занимают второе и пятое места соответственно.

Девятая ракетка мира, австралиец Алекс де Минор после победы на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько поднялся на третью позицию в гонке, француз Уго Умбер, победивший в Дубае (ОАЭ), переместился с 17-го на шестое место. Серб Новак Джокович опустился с четвёртого на восьмое место.

Возглавляет Чемпионскую гонку ATP итальянский теннисист Янник Синнер.

Чемпионская гонка ATP

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2500 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1500.

3 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 1295.

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 1235.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 1000.

6 (7). Себастьян Баэс (Аргентина) — 1000.

7 (18). Уго Умбер (Франция) — 925.

8 (4). Новак Джокович (Сербия) — 860.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 800.

10 (17). Александр Бублик (Казахстан) — 790…

14 (12). Карен Хачанов (Россия) — 600.