Чемпионская гонка WTA: Калинская — восьмая, Блинкова поднялась на 30 позиций

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В обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA в топ-10 изменений не произошло. Лучшая из российских теннисисток Анна Калинская сохранила восьмое место, Анастасия Павлюченкова замыкает топ-10.

Наибольшего прогресса из россиянок добилась Анна Блинкова, переместившаяся с 76-й строчки на 46-ю. Дарья Касаткина потеряла две позиции и занимает 13-е место.

Чемпионка турнира категории WTA-250 в Сан-Диего (США) Кэти Бултер из Великобритании поднялась на 29 позиций и занимает 16-е место в Чемпионской гонке WTA.

Чемпионская гонка WTA

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) – 2335 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2043.

3 (3). Ига Свёнтек (Польша) – 2020.

4 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1710.

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 1478.

6 (6). Ясмине Паолини (Италия) – 1287.

7 (7). Кори Гауфф (США) – 1255.

8 (8). Анна Калинская (Россия) – 1237.

9 (9). Даяна Ястремская (Украина) – 975.

10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 962.

13 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 848…

18 (16). Екатерина Александрова (Россия) – 661…

28 (24). Анастасия Потапова (Россия) – 411…

34 (30). Мирра Андреева (Россия) – 358…

35 (32). Людмила Самсонова (Россия) – 337…

40 (35). Диана Шнайдер (Россия) – 292…

43 (37). Мария Тимофеева (Россия) – 285…

46 (76). Анна Блинкова (Россия) — 271…

61 (55). Вероника Кудерметова (Россия) – 206…

68 (61). Элина Аванесян (Россия) – 191.

69 (62). Эрика Андреева (Россия) – 190…

74 (67). Анастасия Захарова (Россия) – 182…

85 (91). Камилла Рахимова (Россия) – 142…

88 (85). Алина Корнеева (Россия) — 128.