Чемпионская гонка WTA: Калинская — восьмая, Блинкова поднялась на 30 позиций

В обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA в топ-10 изменений не произошло. Лучшая из российских теннисисток Анна Калинская сохранила восьмое место, Анастасия Павлюченкова замыкает топ-10.
Наибольшего прогресса из россиянок добилась Анна Блинкова, переместившаяся с 76-й строчки на 46-ю. Дарья Касаткина потеряла две позиции и занимает 13-е место.
Чемпионка турнира категории WTA-250 в Сан-Диего (США) Кэти Бултер из Великобритании поднялась на 29 позиций и занимает 16-е место в Чемпионской гонке WTA.
Чемпионская гонка WTA
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) – 2335 очков.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2043.
3 (3). Ига Свёнтек (Польша) – 2020.
4 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1710.
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 1478.
6 (6). Ясмине Паолини (Италия) – 1287.
7 (7). Кори Гауфф (США) – 1255.
8 (8). Анна Калинская (Россия) – 1237.
9 (9). Даяна Ястремская (Украина) – 975.
10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 962.
13 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 848…
18 (16). Екатерина Александрова (Россия) – 661…
28 (24). Анастасия Потапова (Россия) – 411…
34 (30). Мирра Андреева (Россия) – 358…
35 (32). Людмила Самсонова (Россия) – 337…
40 (35). Диана Шнайдер (Россия) – 292…
43 (37). Мария Тимофеева (Россия) – 285…
46 (76). Анна Блинкова (Россия) — 271…
61 (55). Вероника Кудерметова (Россия) – 206…
68 (61). Элина Аванесян (Россия) – 191.
69 (62). Эрика Андреева (Россия) – 190…
74 (67). Анастасия Захарова (Россия) – 182…
85 (91). Камилла Рахимова (Россия) – 142…
88 (85). Алина Корнеева (Россия) — 128.