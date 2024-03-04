Вихлянцева: не могу согласиться, что на всех теннисных турнирах нужно вводить VAR

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева выразила мнение, что на всех теннисных турнирах не стоит вводить систему VAR.

«На всех турнирах сразу же использовать только VAR не получится, потому что сама по себе система дорогостоящая и сразу включить её на все корты будет сложно. На центральных кортах, как мы видим, это уже есть. А в Дубае решили, что пока не будем это включать. Но если оставить только VAR, то будут лишены рабочих мест очень многие специалисты, те же линейные судьи. В таком темпе, может быть, и главных судей тоже можно уже заменять.

Я пока что не могу согласиться с тем, чтобы на всех турнирах обязательно нужно вводить VAR. В общем и целом корты везде разные и система тоже может ошибаться. Компьютеры иногда ломаются, и если вдруг возникнет какая-то небольшая сложность, то всё это может полететь», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.