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Алькарас, Руне и де Минор заявились на июньский турнир в Queen’s Club

Алькарас, Руне и де Минор заявились на июньский турнир в Queen’s Club
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Турнир категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), который пройдёт с 17 по 23 июня, договорился об участии действующего чемпиона испанца Карлоса Алькараса, сообщает официальный сайт Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA).

Участие в соревнованиях также подтвердили седьмая ракетка мира Хольгер Руне (Австралия), прошлогодний финалист Алекс де Минор (Австралия) и Фрэнсис Тиафо (США).

Напомним, в финале турнира в Queen’s Club в прошлом году Карлос Алькарас переиграл де Минора со счётом 6:4, 6:4. Этот трофей стал первым для Алькараса на турнире на травяном покрытии.

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