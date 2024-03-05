Алькарас, Руне и де Минор заявились на июньский турнир в Queen’s Club

Турнир категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), который пройдёт с 17 по 23 июня, договорился об участии действующего чемпиона испанца Карлоса Алькараса, сообщает официальный сайт Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA).

Участие в соревнованиях также подтвердили седьмая ракетка мира Хольгер Руне (Австралия), прошлогодний финалист Алекс де Минор (Австралия) и Фрэнсис Тиафо (США).

Напомним, в финале турнира в Queen’s Club в прошлом году Карлос Алькарас переиграл де Минора со счётом 6:4, 6:4. Этот трофей стал первым для Алькараса на турнире на травяном покрытии.