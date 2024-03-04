Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас обыграл Надаля в выставочном турнире

Алькарас обыграл Надаля в выставочном турнире
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл соотечественника Рафаэля Надаля в выставочном турнире Netflix Slam со счётом 3:6 6:4 14:12.

Теперь Алькарас и Надаль будут готовиться к турниру в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Отметим, Алькарас является действующим победителем турнира, обыграв в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

На данный момент Алькарас является второй ракеткой мира.

Отметим, Алькарас и Надаль провели между собой три официальных матча, в которых дважды победу одержал Рафаэль и один раз победил Карлос. В последний раз они встретились на турнире в Мадриде в 2022 году. Тогда победу в четвертьфинале одержал Алькарас.

Материалы по теме
Надаль и Алькарас берут безумные $ 150 тыс. за тренировку. Но попадут туда не все желающие
Надаль и Алькарас берут безумные $ 150 тыс. за тренировку. Но попадут туда не все желающие
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android