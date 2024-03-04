Надаль: хорошо, что как игрок я не буду встречаться с Алькарасом много раз

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль восторженно высказался о выставочном матче с соотечественником Карлосом Алькарасом в Лас-Вегасе (США).

Матч Надаля с Алькарасом в рамках турнира Netflix Slam завершился в пользу Карлоса со счётом 3:6, 6:4, 14:12.

«Во-первых, играть с ним – большой вызов. Мы из совершенно разных поколений. Люди в Испании должны быть очень, очень рады появлению такого человека, как Карлос. Он потрясающий игрок. Ему всего 20, а он уже выиграл два турнира «Большого шлема» и несколько очень важных соревнований. Хорошо, что как игрок я не буду с ним встречаться много раз. Но как болельщик ещё долго буду им наслаждаться», — приводит слова Надаля The Tennis Letter.