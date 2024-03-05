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Опубликована сетка турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов

Состоялась жеребьёвка мужской сетки турнира в Индиан-Уэллсе.

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов начнут свой путь со второго раунда.

Соперником Медведева по второму кругу станет победитель пары — Флавио Коболли (Италия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Испанец Рафаэль Надаль в первом круге «Мастерса» сыграет с Милошем Раоничем. Победитель этой пары встретится с норвежцем Хольгером Руне.

Фото: Журналист Джованни Пелаццо

Фото: Журналист Джованни Пелаццо

Россиянин Павел Котов в первом круге встретится с Алехандро Табило (Чили).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.