Опубликована сетка турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов

Состоялась жеребьёвка мужской сетки турнира в Индиан-Уэллсе.
Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов начнут свой путь со второго раунда.
Соперником Медведева по второму кругу станет победитель пары — Флавио Коболли (Италия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).
Испанец Рафаэль Надаль в первом круге «Мастерса» сыграет с Милошем Раоничем. Победитель этой пары встретится с норвежцем Хольгером Руне.
Фото: Журналист Джованни Пелаццо
Фото: Журналист Джованни Пелаццо
Россиянин Павел Котов в первом круге встретится с Алехандро Табило (Чили).
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.