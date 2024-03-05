«Отличное решение комитета!» Беккер — об одобрении апелляции Рублёва

Немецкий теннисист и экс первая ракетка в одиночном разряде Борис Беккер отреагировал на то, что Андрею Рублёву начислили очки в рейтинге, несмотря на дисквалификацию. Своё мнение он написал в социальных сетях.

«Отличное решение комитета! Андрей — один из самых приятных парней в туре, но иногда на корте им овладевают эмоции… Мы живём и учимся!» — написал Беккер под постом.

Напомним, в матче с Александром Бубликом из Казахстана, в третьем, решающем сете Рублёв был дисквалифицирован за мат в адрес судьи. При этом на мат отреагировал другой судья, который знал русский язык. На решение о дисквалификации теннисист подал апелляцию и по итогу её рассмотрения за теннисистом остаётся 200 очков, выигранных в четвертьфинале турнира в Дубае.