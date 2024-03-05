Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

CAS сократил дисквалификацию Симоны Халеп с четырёх лет до девяти месяцев

CAS сократил дисквалификацию Симоны Халеп с четырёх лет до девяти месяцев
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию румынской теннисистки Симоны Халеп с четырёх лет до девяти месяцев, сообщает BBC.

Поскольку она уже отбыла временную дисквалификацию с октября 2022 года, она может немедленно вернуться в тур.

Напомним, слушания по делу теннисистки проходили 7-9 февраля в Лозанне. 32-летняя румынская теннисистка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга и потребовала отмены всех наложенных санкций. После заседания Халеп заявила, что уверена в своём скором допуске на официальные турниры WTA.

В сентябре прошлого года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат. Также инспекторы обнаружили нарушения в биологическом паспорте спортсменки.

Материалы по теме
Халеп уверена, что скоро вернётся на корт. Ей внезапно отменят 4-летний бан за допинг?
Халеп уверена, что скоро вернётся на корт. Ей внезапно отменят 4-летний бан за допинг?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android