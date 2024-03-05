CAS сократил дисквалификацию Симоны Халеп с четырёх лет до девяти месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию румынской теннисистки Симоны Халеп с четырёх лет до девяти месяцев, сообщает BBC.

Поскольку она уже отбыла временную дисквалификацию с октября 2022 года, она может немедленно вернуться в тур.

Напомним, слушания по делу теннисистки проходили 7-9 февраля в Лозанне. 32-летняя румынская теннисистка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга и потребовала отмены всех наложенных санкций. После заседания Халеп заявила, что уверена в своём скором допуске на официальные турниры WTA.

В сентябре прошлого года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат. Также инспекторы обнаружили нарушения в биологическом паспорте спортсменки.