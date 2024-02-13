Халеп уверена, что скоро вернётся на корт. Ей внезапно отменят 4-летний бан за допинг?

В Лозанне 7-9 февраля прошли слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп.

32-летняя румынская теннисистка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга и требует отмены всех наложенных санкций.

Симона после продолжительных заседаний в суде (примерно по 10 часов в день) заявила, что уверена в своём скором допуске на официальные турниры WTA.

«Я не могу сказать вам абсолютно ничего о том, что было на слушаниях. Но эти слушания дали мне шанс изложить свою позицию и обосновать свою невиновность. Моя уверенность непоколебима. Я докажу, что у меня не было намерений принимать допинг. Уверена, что истина восторжествует и в скором времени я вернусь на корт», – сказала Халеп.

Симона Халеп со своим адвокатом Ховардом Джейкобсом возле штаб-квартиры CAS в Лозанне Фото: LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС

Пока точно неизвестно, когда CAS огласит решение. Различные спортивные СМИ пишут, что это ориентировочно случится в конце марта или начале апреля. На чём же основан оптимизм Халеп по поводу того, что ей позволят участвовать в официальных турнирах в самое ближайшее время?

Дисквалификация Халеп за употребление роксадустата отсчитывается с 7 октября 2022 года и продлится до 6 октября 2026 года. То есть почти полтора года отстранения Симоны прошло. Румынка утверждает, что могла получить запрещённый препарат только из биологической добавки, которую ей дали в академии её бывшего тренера Патрика Муратоглу. Это основная линия защиты.

Ховард Джейкобс, адвокат Халеп, после завершения слушаний в CAS заявил, что аргументы бывшей первой ракетки мира были услышаны.

«У нас были длительные слушания, мы будем ждать результата. Мы не можем сказать ничего другого. Наши аргументы были услышаны. Нам придётся дождаться решения. Надо подождать, больше ничего сказать не могу. Я не знаю, как долго нам придётся ждать вердикта», — сказал Джейкобс, покидая штаб-квартиру CAS.

Халеп и её адвокат особо не хотят вдаваться в подробности, но с уверенностью смотрят в будущее. Этому есть объяснение. СМИ опубликовали некоторые детали. По данным CNN, Патрик Муратоглу вместе со своей командой из академии взял на себя ответственность за попадание допинга в организм Халеп. В связи с этим сторона Халеп требует сокращения срока дисквалификации как минимум до двух лет или её полной отмены.

Узнать мнение Муратоглу не удалось. Патрик и работавшая с ним и Симоной физиотерапевт Кэндис Гойер покинули штаб-квартиру CAS, отказавшись давать журналистам какие-либо комментарии. Хотя сам факт их присутствия на заседаниях о многом говорит. Просто так они не стали бы приезжать в Лозанну.

Патрик Муратоглу, Симона Халеп и Кэндис Гойер Фото: Из личного архива Симоны Халеп

В ноябре прошлого года Муратоглу уже раскаивался и признавал свою вину в случившемся с Халеп.

«Я уверен в будущем Симоны Халеп и её апелляции в CAS, поскольку это независимый суд. Нам удалось установить, из-за чего произошло загрязнение. Мы предложили ей принимать коллаген и дали ей коллаген от одной компании. Оказалось, что этот коллаген был загрязнён, и было невозможно об этом узнать. Но я чувствую ответственность за случившееся, потому что это моя команда. То есть, по сути, это я принёс ей этот коллаген. Мы провели все возможные анализы, чтобы установить, что дело именно в загрязнении. Я уверен, что независимый суд признает, что она никогда не употребляла допинг, что она жертва и должна как можно скорее вернуться на корт и участвовать в соревнованиях», — сказал Муратоглу в ноябре прошлого года.

Если Патрик повторит примерно такие же слова в суде, то у Халеп действительно есть основания рассчитывать на завершение дела в свою пользу. Возможно, всю ответственность возложат на Кэндис Гойер, ведь именно она предположительно порекомендовала добавку с роксадустатом Симоне. Всё-таки 53-летний Муратоглу – авторитетный тренер, который вряд ли собирается пускать свою карьеру под откос.

Халеп всё равно затаила обиду на Патрика. Ведь он больше года не делал никаких заявлений по её делу. Симона высказывала свои претензии к Муратоглу в корректной форме, в отличие от близкого к ней легендарного румынского теннисиста Илие Настасе. Экс первая ракетка мира и двукратный чемпион ТБШ не упустил возможность подколоть и легендарную Серену Уильямс, которая насмехалась над Халеп после дисквалификации, хотя ранее сама работала с Муратоглу.

«Это смешно, прошло больше года. Муратоглу занимается своими махинациями. Я не понимаю, почему он не сделал заявление сразу же, когда должен был. Сейчас уже слишком поздно. Почему он не выступил, когда у Симоны нашли допинг? Объявиться через год и сказать, что это ты виноват… Это не красит Марутоглу и его команду. Возможно, он всегда врёт. Я думаю, что в этой программе участвовали и Серена Уильямс, и все остальные, кто там тренировался. Если что-то дали Симоне, то точно давали и другим игрокам, с которыми работали. Не думаю, что Симона первой получила эти препараты от Муратоглу», — заявил Настасе румынским СМИ на фоне слушаний Халеп.

Илие Настасе и Симона Халеп Фото: Julian Finney/Getty Images

Симона действительно потеряла много времени, но в её случае следует радоваться самому факту того, что Муратоглу опомнился. Лучше поздно, чем никогда. У Халеп появляется реальный шанс вернуться на корт. Румынка считает, что это случится очень скоро. Понятие растяжимое. Вердикт по её делу вынесут непонятно когда, но, судя по всему, не раньше конца марта.

В конце прошлого года Халеп заявила, что мечтает сыграть на Олимпиаде в Париже. В таком случае её дисквалификацию должны полностью отменить или уменьшить до полутора лет, а не двух. Тогда Симона теоретически даже сможет сыграть на майском «Ролан Гаррос» и других оставшихся турнирах «Большого шлема» в сезоне-2024 – Уимблдоне и US Open.

Если всё сложится удачно, организаторы поначалу наверняка будут предоставлять Халеп уайлд-кард на крупные турниры, учитывая именитость теннисистки. Дальше всё будет зависеть от её результатов и способности восстановить высокие позиции в рейтинге WTA.

«Я продолжаю тренироваться и готовиться к возвращению на корт. На данный момент у меня нет команды, поэтому я самостоятельно тренируюсь в Бухаресте. Хотя сложно найти мотивацию, когда нет никаких спортивных ориентиров и ты не знаешь, что ждёт тебя в будущем», — заявила румынка в декабре 2023 года.

Симона Халеп активно тренируется во время дисквалификации Фото: Из личного архива Симоны Халеп

Симона в соцсетях часто публикует фото и видео с тренировок, но её форма в случае снятия дисквалификации вызывает вопросы. Способна ли 32-летняя спортсменка вернуться на высокий уровень (хотя бы в топ-50, о новых победах на ТБШ вряд ли стоит вести речь) после продолжительного простоя? Время покажет, но для начала нужно дождаться решения по её делу.

У Халеп появились веские основания рассчитывать на положительный вердикт, однако худший сценарий с сохранением отстранения на четыре года на 100% исключать нельзя. В таком случае на карьере теннисистки, вероятно, можно будет поставить крест.