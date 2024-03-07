Мирра Андреева уступила 131-й ракетке Кэти Волынец в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

В первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 38-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 131-я ракетка Кэти Волынец, представляющая США. В двух сетах победу одержала американка со счётом 7:5, 7:5.
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Продолжительность встречи составила 2 часа семь минут. За это время Андреева ни сделала ни одной подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Волынец пять реализованных брейк-пойнта из пяти. Американка не допустила двойных ошибок и не сделала ни одного эйса.
Во втором круге Волынец сыграет с теннисисткой из Туниса шестой ракеткой мира Онс Жабер.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.
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