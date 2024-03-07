Екатерина Александрова узнала первую соперницу на турнире в Индиан-Уэллсе

Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте турнира она обыграла представительницу Германии Тамару Корпач со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Путинцева сделала одну подачу навылет и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Корпач один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге Путинцева встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла в белоруску Арину Соболенко.