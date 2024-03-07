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Осака — о дружбе с Марреем: Энди всегда интересовался моим состоянием в трудные моменты

Осака — о дружбе с Марреем: Энди всегда интересовался моим состоянием в трудные моменты
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о взаимоотношениях с британским теннисистом Энди Марреем.

«Энди всегда был дружелюбен по отношению ко мне. Всякий раз, когда мы сталкивались друг с другом, он здоровался, потому что я, очевидно, была слишком застенчива, чтобы сделать это первой. И он всегда старался узнать, как у меня дела, интересовался моим состоянием, особенно когда случались трудные моменты», — сказала Осака на пресс-конференции.

Напомним, Осака выступит на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге соревнований в США японская спортсменка встретится с представительницей Италии Сарой Эррани.

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