Маррей: Свёнтек великолепна, она моя любимая спортсменка в женском туре

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей рассказал, что любит смотреть матчи первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек.

«Что касается женского тура, мне нравится наблюдать за игрой Иги Свёнтек. Она великолепна. Ига — моя любимая спортсменка в женском туре», — приводит слова Маррея Tennis Channel.

Напомним, Свёнтек выступит на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который проходит с 6 по 17 марта. Польская теннисистка начнёт путь на соревнованиях со второго круга. Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого розыгрыша соревнований обыграла белоруску Арину Соболенко.