Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Нао Хибино – Винус Уильямс 2:6, 6:3, 6:0, кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе 8 марта

Хибино обыграла Винус Уильямс и встретится с Кудерметовой на турнире в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Японская теннисистка Нао Хибино с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга она обыграла американку Винус Уильямс со счётом 2:6, 6:3, 6:0.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
08 марта 2024, пятница. 00:35 МСК
Нао Хибино
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 0
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Хибино сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету Уильямс семь эйсов, девять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойна из 10.

В следующем круге японка встретится с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь матчей турнира в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android