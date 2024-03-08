Хибино обыграла Винус Уильямс и встретится с Кудерметовой на турнире в Индиан-Уэллсе

Японская теннисистка Нао Хибино с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга она обыграла американку Винус Уильямс со счётом 2:6, 6:3, 6:0.
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Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Хибино сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету Уильямс семь эйсов, девять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойна из 10.
В следующем круге японка встретится с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.
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