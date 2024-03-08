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Маттео Арнальди – Люк Ван Аш 7:6 (8:6) 7:6 (7:3), победил Арнальди, результат матча в Индиан-Уэллсе 8 марта

Стал известен первый соперник Карлоса Алькараса на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе
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Определился первый соперник второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Им стал 41-я ракетка мира из Италии Маттео Арнальди.

В матче первого круга Арнальди со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) обыграл 86-ю ракетку мира из Франции Люка Ван Аша. Встреча теннисистов продлилась 2 час и 6 минут.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
07 марта 2024, четверг. 00:45 МСК
Люка Ван Аш
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 3
7 8 		7 7
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

В рамках встречи Арнальди два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Ван Аша 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

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