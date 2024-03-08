Стал известен первый соперник Карлоса Алькараса на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе

Определился первый соперник второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Им стал 41-я ракетка мира из Италии Маттео Арнальди.
В матче первого круга Арнальди со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) обыграл 86-ю ракетку мира из Франции Люка Ван Аша. Встреча теннисистов продлилась 2 час и 6 минут.
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В рамках встречи Арнальди два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Ван Аша 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.
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