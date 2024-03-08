Элина Аванесян покинула турнир в Индиан-Уэллсе, проиграв Осеан Доден

63-я ракетка мира Элина Аванесян не смогла выйти во второй круг теннисного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В первом круге россиянка 6:1, 3:6, 6:7 уступила со счётом 85-й ракетке мира француженке Осеан Доден. Встреча теннисисток длилась ровно 2 часа. На счету Аванесян два эйса, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из восьми. Доден отметилась двумя эйсами и восемью двойными ошибками, а также реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Доден сыграет с другой российской теннисисткой 12-й ракеткой мира Дрьей Касаткиной. Встреча состоится 9 марта.

Турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла Арину Соболенко.