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Джокович: Федерер ушёл, закат наших с Надалем карьер не за горами. Эпоха подходит к концу

Джокович: Федерер ушёл, закат наших с Надалем карьер не за горами. Эпоха подходит к концу
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о возможном завершении карьеры.

«Мы знаем, что момент завершения карьеры настанет для каждого из нас. Время идёт, Федерер уже завершил карьеру, закат моей карьеры и карьеры Рафы тоже не за горами. Эта эпоха подходит к концу, и это грустно, но в то же время я думаю, что есть так много замечательных матчей и моментов, которые мы можем отпраздновать и порадоваться, что это было у каждого из нас по отдельности и у нас как группы», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.

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