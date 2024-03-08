Блинкова: очень часто нам трудно играть красиво, и иногда просто нужно выиграть

Российская теннисистка Анна Блинкова, 45-я ракетка мира, прокомментировала свою победу над чешкой Каролиной Плишковой в первом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Матч был очень нервный. Здесь тяжёлые условия. Был ветер, тяжело контролировать мяч. Плюс Каролина била очень сильно. В первом сете она много ошибалась. Я хорошо бегала и возвращала все мячи. Во втором сете счёт был 6:2 в пользу Плишковой, но много было много долгих геймов. У меня были брейк-пойнты. Я понимала, что я недалеко и большой разницы в уровне нет. Это дало энтузиазм и оптимизм на третий сет.

У нас обеих были замечательные розыгрыши и глупые ошибки. Я старалась оставаться спокойной, ни о чём не думать, никаких лишних эмоций. Перед каждым розыгрышем говорила себе, что должна делать. Я всегда стараюсь не злиться и не унывать до самого конца, всегда давать себе позитивные команды. Очень часто нам трудно играть красиво, и иногда просто нужно выиграть», — приводит слова Блинковой Youtube-канал «Больше!»