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Алекс де Минор прошёл в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Дэниэла

Алекс де Минор прошёл в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Дэниэла
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Сегодня, 8 марта, прошёл матч между австралийским теннисистом Алексом де Минором и японцем Таро Дэниэлом. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу де Минора.

Матч продолжался 59 минут. Де Минор сделал три подачи навылет и допустил всего одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта. Японский теннисист выполнил только один эйс и не смог реализовать свой единственный брейк-пойнт. Во втором сете Дэниэл некоторое время удавалось держаться на равных, но потом он проиграл свою подачу и не смог сравнять счёт.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Теперь де Минору предстоит встретиться в третьем круге с победителем матча между Александром Бубликом из Казахстана и китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном.

Напомним, турнир категории «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе продлится до 17 марта.

Календарь в Индиан-Уэллсе
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