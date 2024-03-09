Алекс де Минор прошёл в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Дэниэла

Сегодня, 8 марта, прошёл матч между австралийским теннисистом Алексом де Минором и японцем Таро Дэниэлом. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу де Минора.

Матч продолжался 59 минут. Де Минор сделал три подачи навылет и допустил всего одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта. Японский теннисист выполнил только один эйс и не смог реализовать свой единственный брейк-пойнт. Во втором сете Дэниэл некоторое время удавалось держаться на равных, но потом он проиграл свою подачу и не смог сравнять счёт.

Теперь де Минору предстоит встретиться в третьем круге с победителем матча между Александром Бубликом из Казахстана и китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном.

Напомним, турнир категории «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе продлится до 17 марта.