Алекс де Минор прошёл в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Дэниэла

Сегодня, 8 марта, прошёл матч между австралийским теннисистом Алексом де Минором и японцем Таро Дэниэлом. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу де Минора.
Матч продолжался 59 минут. Де Минор сделал три подачи навылет и допустил всего одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта. Японский теннисист выполнил только один эйс и не смог реализовать свой единственный брейк-пойнт. Во втором сете Дэниэл некоторое время удавалось держаться на равных, но потом он проиграл свою подачу и не смог сравнять счёт.
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Теперь де Минору предстоит встретиться в третьем круге с победителем матча между Александром Бубликом из Казахстана и китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном.
Напомним, турнир категории «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе продлится до 17 марта.
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