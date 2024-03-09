Зверев обыграл в двух сетах О'Коннелла и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира Александр Зверев из Германии вышел в третий круг турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США), на котором посеян под шестым номером. В матче второго круга Зверев победил в двух сетах Кристофера О'Коннелла из Австралии (66-й в рейтинге ATP) — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Зверев трижды подал навылет, допустив три двойные ошибки и 15 невынужденных, и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету О'Коннелла семь эйсов при двух двойных ошибках и 11 невынужденных, а также один выигранный брейк-пойнт из шести.

В третьем круге Зверев встретится с победителем матча между Янником Ханфманом (Германия, 57-й в рейтинге ATP) и Таллоном Грикспором (Нидерланды, 27-й в рейтинге ATP).