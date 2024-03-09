WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 9 марта: результаты матчей

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На турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день. По результатам матчей 9 марта в третий круг турнира из российских теннисисток пробились Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Анна Калинская.

24-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова за 1 час и 6 минут обыграла испанку Нурию Парризас-Диас в со счётом 6:3, 6:1. В следующем круге турнира россиянка сыграет с 12-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.

19-летняя Диана Шнайдер в трёх сетах обыграла румынку Ану Богдан со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:3.В следующем круге россиянка сыграет с девятой ракеткой мира Марией Саккари из Греции.

19-я ракетка мира Вероника Кудерметова оказалась сильнее японки Нао Хибино (80-я в рейтинге WTA) – 6:1, 7:5 – и в третьем круге сыграет с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер.

Имеющая 33-й рейтинг в WTA Анастасия Потапова за 1 час 40 минут обыграла Мари Боузкову из Чехии со счётом 7:5, 6:1. Следующей соперницей российской теннисистки станет аргентинка Надия Подороска.

Анна Калинская в напряжённом трёхсетовом поединке, длившемся 2 часа 25 минут, одолела американку Тейлор Таунсенд — 7:5, 3:6, 6:4. В 1/16 финала 24-я ракетка мира встретится с итальянкой Ясмине Паолини, которой уступила в недавнем финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Покидает турнир в Индиан-Уэллсе третья ракетка России и 16-я в мире Екатерина Александрова, в двух сетах уступившая казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой – 5:7, 1:6.

Из других наиболее заметных результатов игрового дня стоит отметить победу первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек над американкой Даниэль Коллинз — 6:3, 6:0. Чешка Маркета Вондроушова (седьмая в мире) обыграла Бернарду Перу из США со счётом 6:2, 6:0.