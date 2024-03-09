«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 9 марта: результаты матчей, сетка турнира

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день. По результатам матчей 9 марта в следующий раунд турнира из россиян пробился Андрей Рублёв.

Пятая ракетка мира в двух сетах обыграл Энди Маррея со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. В следующем круге турнира россиянин сыграет с чешским спортсменом Иржи Легечкой.

Поражение во втором круге турнира потерпел Карен Хачанов. Россиянин уступил бразильцу Тьяго Уайлду (65-я ракетка мира). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:1, 7:5 в пользу соперника. Хачанов сделал три подачи навылет, допустил всего одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе в первом круге покидает Павел Котов. 67-я ракетка мира в трёх сетах проиграл чилийцу Алехандро Табило — 6:4, 3:6, 5:7.

Результаты других, наиболее заметных матчей дня:

Александр Зверев (Германия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 6:4, 6:4

Карлос Алькарас (Испания) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:7 (5:7), 6:0, 6:1

Стефанос Циципас (Греция) — Люка Пуй (Франция) — 6:3, 6:2

Александр Бублик (Беларусь) — Цзюнчэн Шан (Китай) — 6:4, 6:1

Янник Синнер (Италия) — Таннаси Коккинакис (Австралия) — 6:3, 6:0.