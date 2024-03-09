Халеп — о допинг-расследовании: моя кровь не хранилась при нужной температуре

Экс первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп была шокирована фактом того, что её кровь хранилась в румынской лаборатории с нарушениями температурного режима. Об этом она рассказала в интервью румынскому телевидению.

«Я была так потрясена, когда всплыла история с кровью, что даже не поняла, что это за бумаги, откуда они взялись, как выглядят. Я просто разговаривала с адвокатами. Для меня было шоком, что что-то происходит с моей кровью, когда всё было в норме. Мне и сейчас тяжело, у меня много эмоций, потому что это было самое большое потрясение в моей жизни. Знать, что образец, взятый в Бухаресте, когда я живу в десяти минутах ходьбы от лаборатории, был протестирован без учёта правил хранения. Кровь не хранилась при нужной температуре.

Но даже в этом случае мой анализ крови был в пределах нормы и не выявил никаких следов допинга. Конечно, суд в Лозанне тоже был удивлён», — приводит слова спортсменки румынский телеканал Antena 3.

В пятницу, 8 марта, румынская лаборатория допинг-контроля опровергла слова теннисистки и выпустила пресс-релиз. В документе сообщается, что образцы крови Симоны Халеп хранились при стандартных температурах, которые установлены международными организациями.

«Приём и анализ проб, отчётность по аналитическим данным гематологических параметров и температурным данным, подготовка и предоставление лабораторной документации были проведены в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, международного стандарта для лабораторий и дополнительных документов AMA/WADA», — указано в пресс-релизе.

Ранее Халеп подтвердила информацию о том, что её первым соревнованием после дисквалификации станет турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Он пройдёт с 19 по 30 марта. Организаторы соревнований предоставили Халеп уайлд-кард.