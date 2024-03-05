Чемпионка двух ТБШ возвращается! Халеп щедро сократили срок отстранения и разрешили играть

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп снова в строю! Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию румынки по её делу о нарушении антидопинговых правил и щедро сократил срок дисквалификации с предполагаемых четырёх лет до девяти месяцев. Чемпионке двух турниров «Большого шлема» уже разрешили выйти на корт!

О том, как развивалась история

Короткая историческая справка о деле Халеп.

7 октября 2022 года Симона получила оповещение о положительном допинг-тесте, который она сдала несколькими месяцами ранее, 29 августа, во время US Open. Сообщалось, что в пробе теннисистки обнаружили роксадустат – запрещённый препарат, улучшающий выработку гемоглобина и повышающий выносливость. Румынку также обвиняли в нарушениях, связанных с отклонениями показателей в её биологическом паспорте.

Халеп защищала себя самостоятельно и публично отрицала все обвинения.

«До 29 августа 2022 года я сдала 200 анализов крови и мочи на наличие запрещённых веществ – все они были чистыми. В преддверии сезона на харде в 2022 году, по рекомендации моей доверенной команды и физиотерапевта, я скорректировала свои пищевые добавки. Ни один из перечисленных ингредиентов не содержал никаких запрещённых веществ, однако теперь мы знаем – и трибунал согласился – один из них был загрязнён роксадустатом. Меня заставили сдавать тесты почти еженедельно до начала 2023 года после первого положительного, и все они оказались отрицательными», – писала тогда теннисистка в социальных сетях.

Тренер румынки Патрик Муратоглу, под чьим руководством в то время работала Симона, прокомментировал историю своей спортсменки спустя почти год после начала разбирательств. Своим длительным молчанием он задел Халеп, и в декабре прошлого года она разорвала с Муратоглу сотрудничество. В СМИ тренер при этом поддержал экс-подопечную:

«Я чувствую уверенность за будущее Симоны после её обращения в CAS, поскольку это независимый трибунал. Нам удалось установить источник загрязнения. Мы предложили ей принимать коллагеновый порошок. Так получилось, что этот коллаген оказался загрязнённым, но мы никак не могли этого знать.

Я чувствую ответственность за случившееся, потому что это моя команда. По сути, я решил использовать этот коллаген. Мы провели все возможные тесты, чтобы установить, что речь идёт о загрязнении. Я абсолютно уверен, что независимый трибунал признает, что она никогда не принимала допинг. Она жертва, и она должна вернуться в суд и как можно скорее получить возможность участвовать в соревнованиях», ‒ приводит слова Муратоглу портал Tennis Up To Date.

Оба обвинения Халеп выдвинуло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA), которое изначально отстранило спортсменку от соревнований на четыре года, вплоть до 6 октября 2026 года! Будущее победительницы двух ТБШ тогда выглядело неутешительно, но она решила не сдаваться и идти с апелляцией в CAS.

О том, что решили в CAS

Слушания по делу Халеп прошли в Лозанне с 7 по 9 февраля. Сторона спортсменки с надеждой высказывалась о том, что CAS пересмотрит решение ITIA в отношении Симоны. И во вторник, 5 марта, Спортивный арбитражный суд выпустил заявление об изменениях в условиях отстранения теннисистки. Среди них:

· Сокращение срока дисквалификации с четырёх лет до девяти месяцев. В связи с тем, что начало отстранения отсчитывалось с 7 октября 2022 года, оно завершилось ещё 6 июля 2023 года. А значит, что Симона может начать соревноваться уже сейчас. Остаётся лишь вопрос к её форме и доступам к уайлд-кард на весенних турнирах.

· Аннулирование всех результатов (медалей, очков, призовых) спортсменки с 29 августа по 7 октября 2022 года. В этот период Халеп успела отыграть один-единственный матч первого круга US Open, где она потерпела поражение от украинки Дарьи Снигур (2:6, 6:0, 4:6). За эту встречу румынка заработала 10 очков и $ 80 тыс. В сентябре после неудачного Открытого чемпионата США — 2022 Симона сделала операцию на носу, а затем досрочно завершила сезон.

· ITIA, предъявлявшее обвинения Халеп, будет обязано выплатить теннисистке 20 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации расходов спортсменки во время арбитражного процесса.

В заявлении CAS уточняет, что версия с попаданием роксадустата в организм Халеп через загрязнённые пищевые добавки была принята за достоверную. Также отмечается, что Симона не оспаривала свою ответственность за нарушение антидопинговых правил, но и не подтверждала, что сделала это умышленно. Спортивный арбитражный суд признал, что нарушение правил со стороны теннисистки не было намеренным.

Симона Халеп Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

О том, что будет дальше

После новостей о возможной четырёхлетней дисквалификации Халеп заявила, что она не исключает завершение карьеры. Теперь же победительница 24 турниров WTA (в том числе «Ролан Гаррос» – 2018 и Уимблдон-2019) может смело вернуться к соревнованиям. Когда конкретно это случится – пока большой вопрос.

Решение CAS Симона уже прокомментировала:

«Моя вера в процесс была испытана скандальными обвинениями, которые были выдвинуты против меня. Против меня направили множество неограниченных ресурсов. Я не могу дождаться возвращения в тур», — приводит слова румынки корреспондент BBC Расселл Фюллер.

В прошлом году Халеп заявила о мечте сыграть на грядущей Олимпиаде. Сложно сказать, получит ли Симона возможность сыграть в Париже, однако такое желание у неё есть. В последний раз румынка выступала на Играх в 2012 году.

«Это моя мечта! Я знаю, что больших шансов на это нет, но я мечтаю об этом, потому что Париж – город моей мечты. Я выиграла здесь «Ролан Гаррос», когда была юниором, так что всё началось очень рано, и будет здорово вернуться на корт, несмотря ни на что. Но я просто хочу быть на корте, потому что я принадлежу этому месту и чувствую, что хочу сделать это снова», — цитирует Халеп Tennis Infinity.