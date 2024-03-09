Маррей — о завершении карьеры: не понимаю, почему меня продолжают спрашивать об этом

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей прокомментировал новости о завершении профессиональной карьеры.

«Я чувствую, что меня никто не слушает. Я планирую закончить летом. Не знаю, что я ещё могу сказать. Меня спрашивают об этом уже 18 месяцев или около того. Очевидно, это то, о чём я думал. Как только я принял это решение, я озвучил его. Честно говоря, я не понимаю, почему меня продолжают спрашивать», — приводит слова Маррея Punto de Break.

Ранее стало известно, что британский теннисист выразил желание сыграть на летних Олимпийских игр 2024 года в Париже и завершить карьеру.

В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) россиянин Андрей Рублёв обыграл Энди Маррея со счётом 7:6 (7:3), 6:1.