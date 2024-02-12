Хингис выгнали из «Танцев со звёздами», Куэрри и Филиппуссис искали любовь в «Холостяке», а Каприати не разгадала ребус.

«ATP – это реалити-шоу». А на самом деле кто, кроме Джоковича, участвовал в ТВ-проектах?

«Весь мир – театр, а люди в нём актёры» – с таким посылом ATP выпустила новое промо. В ролике болельщикам рассказали, что мужской теннис на самом деле представляет собой реалити-шоу, в котором заранее прописаны сценарии матчей, а также поведение игроков. «Люди не понимают, что всё не по-настоящему. ATP – это полная выдумка, как реслинг или реалити-шоу, – признался с серьёзным лицом Энди Маррей. – И люди в это верят».

Видео доступно на канале ATP Tour в YouTube.

Оказывается, актёра, играющего Новака Джоковича, зовут Берт Кричли, а Гаэля Монфиса – Питер Артур. Для прокачки навыков ATP предоставляет парням «учителей по импровизации и занятия по проработке персонажей». Каждый новый «сезон» организаторы привлекают молодых актёров, таких как Хольгер Руне и Карлос Алькарас. «Обычно сценаристы начинают сезон с того, что мой персонаж выигрывает Australian Open. Так что если вам не нравится начало этого сезона – пожалуйста, свяжитесь с режиссёром», – прикалывается Джокович.

Мы же вспомнили теннисистов, которые участвовали в телевизионных проектах на самом деле.

Новак Джокович

В 2016 году Ноле подписал контракт со стриминговой платформой Amazon Prime Video на съёмки документального сериала о своей жизни. Это решение серб принял после долгожданной победы на «Ролан Гаррос», но совсем скоро всё изменилось. Травмы локтя и плеча вынудили чемпиона взять длительный перерыв, из-за которого он выпал из топ-10 и вернулся в игру уже с новой командой. По этим и ряду других причин семейного характера он заявил, что «сейчас точно не до съёмок», и разорвал соглашение.

Впрочем, Новак всегда остаётся Новаком – человеком огромной самоиронии, откровенным и привлекательным для публики. Иногда он заглядывает на популярные телевизионные проекты, такие как «Шоу Эллен Дедженерес». В 2017-м Джокович мило поболтал с ведущей, а затем сыграл с ней в игру «Разбей себе лицо». Ролик в YouTube собрал 7,5 млн просмотров.

Видео доступно на канале TheEllenShow в YouTube.

Марк Филиппуссис

Обладатель одной из самых мощных подач в истории тенниса входил в топ-10 и едва не дотянулся до победы на «Шлемах». В 1998-м он проиграл в финале US Open соотечественнику Патрику Рафтеру, а в 2003 году на Уимблдоне Роджеру Федереру. Отсутствие выдающейся победы в карьере не отразилось на огромном успехе статного здоровяка у женщин – ему приписывали романы с теннисистками Анной Курниковой и Марией Рангель, но в основном он выбирал актрис и моделей. Марк встречался с Келли Брук, Тарой Рид, Дельтой Гудрем, Пэрис Хилтон и другими селебрити, однако постоянства не находил. Во многом поэтому австралиец в 2007 году принял участие в американской версии «Холостяка» на канале NBC.

За сердце Филиппуссиса боролось 13 девушек в возрасте от 21 до 48 лет. Больше всех ему приглянулась 25-летняя чирлидерша хоккейного клуба «Нэшвилл Предаторз» Аманда Салинас. Однако вскоре после съёмок пара рассталась. Теннисист угомонился только в 2012-м, когда женился на модели румынского происхождения Сильване Ловин, с которой сейчас воспитывает двоих детей.

Сэм Куэрри

На телевидении искал счастье ещё один «подаван». В 2015 году американец расстался со своей девушкой Эмили Макферсон и отправился на реалити-шоу «Невеста для миллионера» на канале Bravo. Особенность проекта заключалась в том, что в нём принимали участие совершенно обычные девушки – продавщица из супермаркета, официантка, инструктор по плаванию и так далее. «Мне всё понравилось, девушка, которую я выбрал, оказалась действительно классной. В конце эпизода было сказано, что мы всё ещё вместе, но на самом деле я не видел её после съёмок», – признался американец.

Сэм с женой и детьми Фото: Из личного архива Сэма Куэрри

В 2018 году Сэму, наконец, повезло. Он женился на 29-летней модели Эбби Диксон, которая родила ему двоих сыновей.

Бернард Томич

Если Куэрри и Филиппуссис здорово провели время на шоу, то для австралийца Томича всё закончилось скандалом. В 2020 году Бернард снялся в реалити-шоу «Остров любви», и его пара с моделью и звездой Onlyfans Ванессой Сьерра стала у телезрителей одной из самых популярных на проекте. Во многом из-за дикого темперамента обоих участников, которые в своих отношениях чаще дрались, чем влюблялись. К примеру, однажды Томич в порыве ярости сломал возлюбленной ноутбук. «Устройство стоимостью в $ 16 тыс. уже не работает, и полмиллиона в криптовалюте заблокированы», – сокрушалась Сьерра.

Бернард и Ванесса Фото: Из личного архива Бернарда Томича

Самое интересное произошло после окончания шоу. В Сети появилось откровенное видео пары, которое девушка выложила на сайтах для взрослых. «Это то, о чём я больше всего жалею в жизни», – признался Томич.

Дженнифер Каприати

Один из главных теннисных вундеркиндов в истории в 14 лет стала миллионершей, но ранняя слава и давление отца покалечили психику американки. Она употребляла наркотики, воровала в супермаркетах ради удовольствия, проходила лечение в реабилитационном центре. Главная проблема Дженнифер – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Возможно, поэтому теннисистка в 2009 году решила поучаствовать в проекте телеканала АВС «Суперзвёзды».

На Багамских островах команды селебрити из двух человек (теннисистке достался актёр Дэвид Шарве) соревновались с другими парами из спорта и шоу-бизнеса в различных атлетических дисциплинах. Получилось, как и во всём, за что бралась Каприати после тенниса. Её дуэт с актёром вылетел в первом же ранде из-за того, что Дженнифер не смогла разгадать незамысловатый ребус.

Анна Курникова

Сегодня бывшая российская теннисистка воспитывает троих детей и ведёт достаточно закрытый образ жизни. Разительная перемена с той девушкой, которая на пике спортивной карьеры жаждала к себе большого внимания. До рождения детей Курникова была частым гостем на телевидении, в 2010-м она попробовала себя в роли тренера на реалити-шоу «Самый большой неудачник» на NBC.

ВИДЕО

Проект, на котором участники стремились похудеть и заработать деньги, запомнился очень жёстким обращением Анны с подопечными. В кадре только и было слышно пиканье из-за крепких выражений россиянки. Неудивительно, что по причине сильной критики с Курниковой не продлили контракт на следующий сезон.

Мартина Хингис

Долго искала себя и подруга Анны – швейцарка Мартина Хингис. После ухода из тенниса она пережила скандальный развод и поссорилась с авторитарной мамой. В попытках отвлечься в 2009 году пятикратную чемпионку «Шлемов» занесло на телевизионный проект «Танцы со звёздами», где она выступала в паре с профессиональным танцором Мэтью Катлером. Правда, ничего выдающегося дуэт не показал и покинул шоу уже в первом туре.

ВИДЕО

Также в «Танцах со звёздами» в разные годы снимались Йонас Бьоркман, Моника Селеш, Мартина Навратилова и мама Энди Маррея Джуди.