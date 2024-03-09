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Кудерметова: это будет непростой для меня год — он меня сломает или сделает сильнее

Кудерметова: это будет непростой для меня год — он меня сломает или сделает сильнее
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19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о своей игре на старте сезона.

«Начало сезона было непростое, как в эмоциональном плане, так и во многих других аспектах. Пришло время столкнуться с проблемами, которые я долгое время обходила стороной. Больше нельзя от них убегать, нужно делать шаг вперёд. Поэтому это будет непростой для меня год – или он меня сломает, или сделает сильнее. Я боец и принимаю этот вызов», — сказала Кудерметова в эфире YouTube-канала «Больше!».

В пятницу, 8 марта, Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга россиянка со счётом 6:1, 7:5 обыграла японку Нао Хибино (Q). Соперницей Кудерметовой в следующем раунде будет Анжелика Кербер из Германии.

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