Шнайдер проиграла Саккари на турнире в Индиан-Уэллсе, отдав третий сет 0:6

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге она уступила представительнице Греции Марии Саккари со счётом 7:5, 4:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 2 час 15 минут. За это время Шнайдер сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету Саккари четыре эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге Саккари встретится с француженкой Каролин Гарсией.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.