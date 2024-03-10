Шнайдер проиграла Саккари на турнире в Индиан-Уэллсе, отдав третий сет 0:6

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге она уступила представительнице Греции Марии Саккари со счётом 7:5, 4:6, 0:6.
|1
|2
|3
|
|4
|0
|
|6
|6
Продолжительность встречи составила 2 час 15 минут. За это время Шнайдер сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету Саккари четыре эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем круге Саккари встретится с француженкой Каролин Гарсией.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.
- 10 марта 2024
-
02:22
-
01:38
-
00:50
-
00:32
-
00:27
- 9 марта 2024
-
23:50
-
23:38
-
23:30
-
22:56
-
22:50
-
22:45
-
22:10
-
22:04
-
20:38
-
20:00
-
19:45
-
19:11
-
18:32
-
17:49
-
17:36
-
16:24
-
15:52
-
15:46
-
15:24
-
14:06
-
13:30
-
12:44
-
12:31
-
11:55
-
11:18
-
11:18
-
10:48
-
10:44
-
10:02
-
09:40