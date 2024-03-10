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Диана Шнайдер – Мария Саккари 7:5, 4:6, 0:6, кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе, 10 марта

Шнайдер проиграла Саккари на турнире в Индиан-Уэллсе, отдав третий сет 0:6
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Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге она уступила представительнице Греции Марии Саккари со счётом 7:5, 4:6, 0:6.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 23:20 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 0
5 		6 6
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Продолжительность встречи составила 2 час 15 минут. За это время Шнайдер сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету Саккари четыре эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге Саккари встретится с француженкой Каролин Гарсией.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
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