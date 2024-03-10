Калинская и Кудерметова проиграли в первом круге Индиан-Уэллса в парном разряде

Анна Калинская и Вероника Кудерметова не смогли выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. В матче первого круга российская пара уступила на чемпионском тай-брейке китаянке Ханью Гуо и Ульрикке Эйкери из Норвегии — 3:6, 6:3, 8:10.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Калинская и Кудерметова не выполнили ни одного эйса, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. На счету китайско-норвежской пары также нет подач навылет при двух допущенных двойных ошибках, и пять выигранных брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге пара Эйкери/Гуо сыграет с посеянной на турнире под шестым номером парой Деми Схюрс (Нидерланды) / Луиза Стефани (Бразилия).