Монфис одолел Хуркача во втором круге Индиан-Уэллса и вышел на Норри

54-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис пробился в третий круг категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе.

В матче второго круга француз со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 6:2 обыграл восьмую ракетку мира 27-летнего поляка Хуберта Хуркача. Встреча продлилась ровно 2 часа.

По ходу матча Гаэль Монфис пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из шестнадцати заработанных. На счету Хуркача два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Монфис встретится в британским теннисистом 28-й ракеткой мира Кэмероном Норри. Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет около $ 9 млн.