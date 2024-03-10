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Монфис одолел Хуркача во втором круге Индиан-Уэллса и вышел на Норри

Монфис одолел Хуркача во втором круге Индиан-Уэллса и вышел на Норри
Getty Images
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54-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис пробился в третий круг категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе.

В матче второго круга француз со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 6:2 обыграл восьмую ракетку мира 27-летнего поляка Хуберта Хуркача. Встреча продлилась ровно 2 часа.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 07:10 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
0 		7 7 2
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

По ходу матча Гаэль Монфис пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из шестнадцати заработанных. На счету Хуркача два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Монфис встретится в британским теннисистом 28-й ракеткой мира Кэмероном Норри. Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет около $ 9 млн.

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