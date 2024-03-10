Монфис одолел Хуркача во втором круге Индиан-Уэллса и вышел на Норри
Поделиться
54-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис пробился в третий круг категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе.
В матче второго круга француз со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 6:2 обыграл восьмую ракетку мира 27-летнего поляка Хуберта Хуркача. Встреча продлилась ровно 2 часа.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 07:10 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|2
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
По ходу матча Гаэль Монфис пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из шестнадцати заработанных. На счету Хуркача два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем круге Монфис встретится в британским теннисистом 28-й ракеткой мира Кэмероном Норри. Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет около $ 9 млн.
Комментарии
- 10 марта 2024
-
10:27
-
10:00
-
09:54
-
09:42
-
09:41
-
09:21
-
09:08
-
08:03
-
05:46
-
05:37
-
05:29
-
04:34
-
04:28
-
04:19
-
04:09
-
02:58
-
02:22
-
01:38
-
00:50
-
00:32
-
00:27
- 9 марта 2024
-
23:50
-
23:38
-
23:30
-
22:56
-
22:50
-
22:45
-
22:10
-
22:04
-
20:38
-
20:00
-
19:45
-
19:11
-
18:32
-
17:49