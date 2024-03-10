Блинкова второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

Российская теннисистка Анна Блинкова, 45-я ракетка мира, второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10. Напомним, в первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) спортсменка оказалась сильнее пятой ракетки мира Джессики Пегулы, представляющей США. Россиянка одержала победу в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
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Отметим, что первую победу над теннисисткой из топ-10 в сезоне Анна Блинкова одержала во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024, обыграв третью ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину в самом длинном тай-брейке в истории. Матч закончился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).
Напомним, после того матча 25-летняя россиянка стала первой теннисисткой, победившей действующую финалистку турнира во втором круге АО, после швейцарки Патти Шнидер, которая 24 года назад на аналогичной стадии выбила из борьбы француженку Амели Моресмо.
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