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Блинкова второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

Блинкова второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10
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Российская теннисистка Анна Блинкова, 45-я ракетка мира, второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10. Напомним, в первом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) спортсменка оказалась сильнее пятой ракетки мира Джессики Пегулы, представляющей США. Россиянка одержала победу в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 00:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		3 6
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Отметим, что первую победу над теннисисткой из топ-10 в сезоне Анна Блинкова одержала во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024, обыграв третью ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину в самом длинном тай-брейке в истории. Матч закончился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

Напомним, после того матча 25-летняя россиянка стала первой теннисисткой, победившей действующую финалистку турнира во втором круге АО, после швейцарки Патти Шнидер, которая 24 года назад на аналогичной стадии выбила из борьбы француженку Амели Моресмо.

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