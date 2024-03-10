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Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 08:20 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Продолжительность поединка составила 1 час и 31 минуту. Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из семи, допустил одну двойную и девять невынужденных ошибок и выполнил один эйс. На счету Карбальес-Баэны ноль эйсов, ноль двойных ошибок и один реализованный брейк-поинт из двух.

В следующем круге российский теннисист встретится с американцем Себастьяном Кордой. Напомним, что счёт личных встреч составляет 2-1 в пользу Корды.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет около $ 9 млн.

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