Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 08:20 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Продолжительность поединка составила 1 час и 31 минуту. Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из семи, допустил одну двойную и девять невынужденных ошибок и выполнил один эйс. На счету Карбальес-Баэны ноль эйсов, ноль двойных ошибок и один реализованный брейк-поинт из двух.
В следующем круге российский теннисист встретится с американцем Себастьяном Кордой. Напомним, что счёт личных встреч составляет 2-1 в пользу Корды.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет около $ 9 млн.
Комментарии
- 10 марта 2024
-
10:27
-
10:00
-
09:54
-
09:42
-
09:41
-
09:21
-
09:08
-
08:03
-
05:46
-
05:37
-
05:29
-
04:34
-
04:28
-
04:19
-
04:09
-
02:58
-
02:22
-
01:38
-
00:50
-
00:32
-
00:27
- 9 марта 2024
-
23:50
-
23:38
-
23:30
-
22:56
-
22:50
-
22:45
-
22:10
-
22:04
-
20:38
-
20:00
-
19:45
-
19:11
-
18:32
-
17:49