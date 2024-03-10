Видеообзор поражения Людмилы Самсоновой от Наоми Осаки в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка, 15-я ракетка мира Людмила Самсонова уступила экс первой ракетке мира, победительнице четырёх турниров «Большого шлема» японке Наоми Осаке во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 6:3 в пользу Осаки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За время матча Осака сделала три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Самсоновой два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Осака сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.