Блинкова выбила пятую ракетку мира! Касаткина тоже вышла в третий круг Индиан-Уэллса

Утром 10 марта мск на турнире в Индиан-Уэллсе (США) заканчиваются встречи второго круга. У мужчин свой матч провёл российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 42-е место в рейтинге ATP. В соперниках у него был американец Себастьян Корда, 29-й номер посева. В прошлом году на грунтовом «Мастерсе» в Риме Сафиуллин одержал победу — 6:2, 7:6 (7:5). Сегодня Корда сравнял счёт в личном противостоянии.

В первом сете Корда добился победы за счёт единственного брейка, который он сделал в третьем гейме. У Сафиуллина в первых своих геймах также были брейк-пойнты, но он ими не воспользовался. И при 5:4 американец под ноль подал на сет — 6:4. Вторую партию россиянин и вовсе начал провально — 0:4. Один брейк он отыграл, но при 2:4 вновь отдал свою подачу, после чего Себастьян подал на матч — 6:4, 6:2 за 1 час 11 минут.

В третьем круге Корда сыграет либо с Даниилом Медведевым (4), либо с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

А у женщин выходили на корт сразу несколько наших соотечественниц. Матч Дарьи Касаткиной (11) c 85-й ракеткой мира Осеан Доден из Франции поставили первым запуском. В первом раунде Доден одержала волевую победу над Элиной Аванесян, так что Касаткина имела шанс отомстить за соотечественницу. И ей это удалось.

В первом сете Касаткина довольно уверенно действовала в своих геймах, несмотря на четыре двойные ошибки, и не подпустила соперницу к брейк-пойнтам. При этом россиянка взяла два гейма на приёме и выиграла партию со счётом 6:3, под ноль приняв на сет.

Во второй партии, в которой Дарья также допустила четыре двойные, борьба была куда упорнее. Касаткина вела 4:1 с брейком, но Доден отыгралась — 4:4. В девятом гейме Дарья ушла со скрытого сетбола, и в итоге партия закончилась тай-брейком. В нём инициатива поначалу принадлежала россиянке, потом француженка повела 5:4 с преимуществом в один мини-брейк, но не выдержала и проиграла следующие три очка — 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Касаткиной за 1 час 28 минут.

В третьем раунде Касаткина сыграет с чемпионкой US Open — 2017 Слоан Стивенс, ныне 44-й ракеткой мира.

19-летняя Диана Шнайдер, занимающая 74-е место в мировой классификации, играла с гречанкой Марией Саккари (9). На Australian Open — 2023 Саккари одержала волевую победу — 3:6, 7:5, 6:3. Сегодня ей также удалось сделать это.

Первый сет Шнайдер выиграла с огромным трудом. Поведя 5:2, россиянка затем упустила кучу сетболов, а именно пять, в том числе двойной на подаче в девятом гейме. После 5:5 Диана ещё и брейк-пойнт отыграла, а в 12-м гейме использовала-таки третий сетбол на приёме — 7:5 за 52 минуты.

Такая нервная партия, похоже, измотала Шнайдер. В оставшихся двух сетах Саккари ни разу не дала ей выйти на брейк-пойнты. И если во второй партии Диана ещё боролась, лишь раз отдав свою подачу, то в третьей Мария повесила ей «баранку» — 5:7, 6:4, 6:0 за 2 часа 17 минут.

45-я ракетка мира Анна Блинкова сражалась с американкой Джессикой Пегулой, пятой сеяной. Счёт личных встреч был 3-0 в пользу Пегулы. В прошлом году она разгромила Блинкову на зелёном грунте Чарльстона (6:2, 6:0) и победила со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:1 на харде в Пекине. А неделю назад, в четвертьфинале Сан-Диего, Джессика оказалась сильнее в трёх сетах — 6:1, 2:6, 6:2. Сегодня Блинкова наконец-то размочила счёт в личном противостоянии.

В начале матча перевес был у Пегулы. Американка под ноль брала свои геймы, а на приёме упустила четыре брейк-пойнта — 2:2. После этого инициатива перешла к Блинковой. Россиянка забрала четыре гейма подряд и выиграла сет. При этом в восьмом гейме Анна спаслась с двойного брейк-пойнта, после чего подала на партию — 6:2 за 34 минуты.

Во втором сете Пегула прибавила, и это не замедлило сказаться на результате. Сперва теннисистки обменялись брейками, причём американка добилась своего лишь с пятого брейк-пойнта! Вскоре Джессика повела 4:1, сделав второй брейк, Блинкова и его отыграла, но при 3:4 опять отдала свой гейм. И при 5:3 Пегула подала на партию — 6:3 за 52 минуты.

Несмотря на поражение во втором сете, в решающей партии Анна особо ничего не позволила сделать сопернице. Она быстро повела 5:1, дважды взяв чужую подачу. После этого произошёл небольшой срыв. Блинкова не подала на матч, под ноль проиграв свой гейм. Но со второй попытки, уже при 5:3, россиянка всё же смогла закончить встречу в свою пользу — 6:2, 3:6, 6:3 за 2 часа 6 минут.

«Конечно, я пошла к своей команде после матча. Я так благодарна им за нашу работу. У меня нет слов. Мы так многого достигли вместе. В последнее время мои мечты сбываются. Я им очень благодарна», — приводит слова Блинковой The Tennis Letter.

В третьем раунде Блинкова сыграет с француженкой Диан Парри, 61-й ракеткой мира.

Наконец, Людмила Самсонова (14) играла с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. Японская теннисистка, недавно вернувшаяся в тур после рождения ребёнка, попала в основную сетку по защищённому рейтингу.

Первый сет выдался «качельным». Осака вела 4:1 с брейком; при этом в трёх своих геймах она отдала лишь один розыгрыш. Затем Самсонова резко переломила ход игры, взяла четыре гейма подряд, но при 5:4 в свою пользу не подала на партию. В 11-м гейме японка ушла с двойного брейк-пойнта, а в 12-м использовала первый же сетбол на приёме — 7:5 за 50 минут.

Во второй партии всё решил затяжной четвёртый гейм, взятый Осакой с третьего брейк-пойнта — 3:1. В седьмом гейме Самсонова упустила шанс вернуть брейк, и при 5:3 Наоми подавала на матч. Людмила боролась как могла, отыграла матчбол, но не использовала потом два брейк-пойнта, и со второго матчбола Осака зафиксировала победу — 7:5, 6:3 за 1 час 38 минут.

Также сегодня на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе свой матч второго круга проводит Даниил Медведев. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта.