Даниил Медведев прокомментировал успешный старт на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Роберто Карбальес-Баэной из Испании во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Это был непростой матч. Розыгрыши здесь медленные, поэтому 1 час 30 минут при счете 6:2, 6:3 — это довольно долго. Но я знаю, как хорошо играть в таких длинных розыгрышах. Думаю, я держал матч под контролем. Ему удалось провести один очень хороший гейм при счете 4:2, но я подумал: «Хорошо, я просто должен продолжать», и мне удалось найти выход», — сказал Даниил после игры.

Напомним, матч закончился со счётом 6:2, 6:3 в пользу российского теннисиста. В следующем круге Даниил Медведев встретится с Себастьяном Кордой из США. Счёт личных встреч составляет 2-1 в пользу Корды.